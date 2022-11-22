Meksika ile Polonya yenişemedi

VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Chris Beath, beyaz noktayı gösterdi. 58'de topun başına geçen Lewandowski'nin şutunu kaleci Ochoa çıkarmayı başardı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve takımlar 1'er puanla sahadan ayrıldı.



Meksika grupta ikinci maçında 26 Kasım'da Arjantin; Polonya ise Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.