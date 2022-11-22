Canlı | Fransa-Avustralya canlı anlatım izle! Fransa-Avustralya maçı hangi kanalda saat kaçta?
Dünya Kupası'nda büyük heyecan sürerken D Grubu müsabakasında Fransa ile Avustralya kozlarını paylaşacak. Benzema'dan yoksun olan Horozlar Mbappe, Dembele ve Griezmann gibi yıldızlarla galibiyeti peşinde. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
2022 Dünya Kupası büyük bir heyecanla sürerken, Fransa ile Avustralya kozlarını paylaşacak. Benzema'nın yokluğunda Horozlar; Mbappe, Dembele ve Griezmann gibi yıldızlarla galibiyeti arayacak.
Dünya Kupası'nın 3. gününde oynanacak zorlu mücadele saat 22.00'de başlayacak. Al Janoub Stadyumu'ndaki mücadeleyi Güney Afrikalı Victor Gomes'in yönetecek ve karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
MAÇIN 11'LERİ
Fransa: Lloris; Pavard, Upamecano, Konate, Lucas Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud
Avustralya: Ryan; Atkinson, Wright, Rowles, Behich; Hrustic, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin
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