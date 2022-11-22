22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI | Arjantin Suudi Arabistan Dünya Kupası maçı izle! Dev turnuvada önemli karşılaşma

CANLI | Arjantin Suudi Arabistan Dünya Kupası maçı izle! Dev turnuvada önemli karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
ABONE OL
CANLI | Arjantin Suudi Arabistan Dünya Kupası maçı izle! Dev turnuvada önemli karşılaşma

Arjantin ile Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupası grup maçında karşı karşıya geliyor. Pol van Boekel tarafından yönetilen Arjantin-Suudi Arabistan maçı, Lusail Stadium'nde oynanıyor. Arjantin-Suudi Arabistan maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA