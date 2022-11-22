ABD sonunu getiremedi! Galler 1 puanı aldı
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası B Grubu maçında ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan ABD, ilk 45 dakikada etkili ataklar geliştirdi. Oyun kurmakta zorlanan Galler ise rakibi karşısında pek fazla varlık gösteremedi.
ABD İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
ABD, üstün oyununun karşılığını Ballon d'Or ödülü bulunan dünyaca ünlü Liberyalı eski futbolcu George Weah'ın oğlu Tim Weah'ın 36. dakikada kaydettiği golle aldı. Pulusic'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen ve ceza sahası içinde kaleci Hennessey ile karşı karşıya kalan Weah, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve ABD soyunma odasına 1-0 önde gitti.
TARAFLAR MAÇTAN 1 PUANLA AYRILDI
İkinci yarıda toparlanan Galler, üst üste ürettiği pozisyonlarla rakibi karşısında büyük baskı kurdu. Galler, 82. dakikada yıldız oyuncusu Gareth Bale'ın penaltıdan kaydettiği golle beraberliği sağladı: 1-1.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen ABD'li oyuncu Haji Wright, 74. dakikada Sargent'in yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmayı 43 bin 418 taraftarın takip ettiği açıklandı.
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