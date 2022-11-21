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Katar'daki Dünya Kupası için ortalığı karıştıracak iddia! İsrail'den İran'a ağır suçlama: Sabotaj yapacaklardı tepkilerden çekindiler

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Katar’daki Dünya Kupası için ortalığı karıştıracak iddia! İsrail’den İran’a ağır suçlama: Sabotaj yapacaklardı tepkilerden çekindiler

İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Aharon Haliva yaptığı açıklamada Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na ilişkin flaş bir iddiada bulundu. Haliva, İran'ın Dünya Kupası sırasında sabotaj yapma isteği olduğunu ancak Katar'dan gelecek tepkilerden dolayı geri adım attığını belirtti. İşte detaylar...

İsrail Askeri İstihbarat Başkanı Aharon Haliva Dünya Kupası'na ilişkin flaş bir iddiada bulundu.

"SABOTAJ YAPACAKLARDI AMA GERİ ADIM ATTILAR"

Haliva, İran'ın Dünya Kupası sırasında sabotaj yapma niyeti olduğunu öne sürerek, "Ev sahibi ülke Katar'ın tepkisinden endişe duyarak geri adım attı." dedi.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM İDDİASI

Haliva, Tel Aviv Üniversitesi İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği bir konferansta yaptığı konuşmada, "İran, yüzde 90 oranında zenginleştirilmiş uranyum üretmeye doğru büyük bir ilerleme kaydetti." ifadesini kullandı.

"İRAN BASKI ALTINDA"

Haliva, İran'ın uranyum zenginleştirme programında ilerleme kaydettiğini ancak dünyanın etkin adımlar atmadığını söyledi.

İran'ın baskı altında olduğunu ve baskı altındayken eylemlerinin saldırganca olduğunu savunan Haliva, "İran'daki gösterilerin, devlet kurumlarına verilen zarar, ölü sayıları ve daha ötesi durumlar açısından sivil istikrarsızlık sınırlarına taşındığını, bunun rejim için endişe verici olduğunu" kaydetti.

"ŞU ANDA İRAN REJİMİ TEHLİKE ALTINDA DEĞİL"

Haliva, "Ancak şu an için rejimin istikrarına yönelik bir tehlike yok. Halkın davranışı tahmin edilemez. Bu yüzden dikkatli olunmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İran üzerinde baskı arttıkça İran'ın kendisine yönelik olaylara tepkisinin de zorlaştığını ifade eden Haliva, İran'ın nükleer silah edinmesine ilişkin de "Şu an İran'ın dini lideri, bunda ilerlemenin ülkeye fayda sağlamayacağını düşünüyor. Ancak bu değerlendirme zamanla değişebilir." diye konuştu.

İsrail'de karar alıcıların, bu konuda bir karar almalarını gerekli kılan noktaya yaklaştıklarını ifade eden Haliva, ayrıca "İran'ın, Dünya Kupası sırasında sabotaj yapma niyeti vardı, ancak ev sahibi ülke Katar'ın tepkisinden endişe duyarak geri adım attı." iddiasında bulundu.

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