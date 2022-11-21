İngiltere gol olup yağdı! Tam 8 gol

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla mağlup ederek kupaya 3 puanla başladı.



Khalifa Stadyumu'nda, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus'un yönettiği mücadelede İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri; 35'inci dakikada Jude Bellingham, 43'üncü ve 62'nci dakikalarda Bukayo Saka, 45+1'inci dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Marcus Rashford ve 90'ıncı dakikada Jack Grealish kaydetti. İran'ın gollerini ise 65'inci dakikada Mehdi Taremi ile 90+13'üncü dakikada penaltıdan Mehdi Taremi attı.



Kupaya 3 puanla başlayan İngiltere, ikinci maçını 25 Kasım tarihinde ABD ile oynayacak. İran ise aynı tarihte Galler ile karşılaşacak.