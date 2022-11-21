İngiltere gol olup yağdı! Tam 8 gol
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, ikinci günün ilk maçında İngiltere, İran'ı 6-2 mağlup etti. Kupaya 3 puanla başlayan İngiltere, ikinci maçını 25 Kasım tarihinde ABD ile oynayacak. İran ise aynı tarihte Galler ile karşılaşacak.
2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla mağlup ederek kupaya 3 puanla başladı.
Khalifa Stadyumu'nda, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus'un yönettiği mücadelede İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri; 35'inci dakikada Jude Bellingham, 43'üncü ve 62'nci dakikalarda Bukayo Saka, 45+1'inci dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Marcus Rashford ve 90'ıncı dakikada Jack Grealish kaydetti. İran'ın gollerini ise 65'inci dakikada Mehdi Taremi ile 90+13'üncü dakikada penaltıdan Mehdi Taremi attı.
Kupaya 3 puanla başlayan İngiltere, ikinci maçını 25 Kasım tarihinde ABD ile oynayacak. İran ise aynı tarihte Galler ile karşılaşacak.
KAYSERİSPORLU ALI KARIMI İLE MAJID HOSSEINI İLK 11'DE
Öte yandan İran Milli Takımı'nda forma giyen Kayserisporlu Ali Karimi ile Majid Hosseini ilk 11'de görev aldı. Ali Karimi karşılaşmanın 46'ncı dakikasında yerini Saeid Ezatolahi'ye bırakırken, Majid Hosseini mücadelenin tamamında forma giydi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Armağan Çağlayan kansere mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne?
- Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? 21 Kasım Kabine Toplantısı kararları neler? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? AGİ, TEFE-TÜFE...
- 1999 sonrası sigortalılar EMEKLİLİĞE kavuşacak! 2000, 2001, 2002, 2003 SGK girişliler dikkat! EYT ile emekli olabilmek için...
- Matrah düzenlemesi nedir? Otomobilde matrah düzenlemesi ne zaman gelecek? Araç fiyatları düşecek mi?
- KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT giriş belgesi nereden, nasıl alınır? DHBT sınavına kimler girebilir? ÇIKMIŞ SORULAR
- KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı? 2022 lise KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!
- Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB uzman öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır?
- Gençleri hayallerine kavuşturacak destek! 12 ay geri ödemesiz 350 BİN TL Kredi verilecek! Halkbank, KOSGEB genç girişimci destekleri neler? İşte şartları!
- AÖL sınavı ne zaman? Açık lise 1.dönem sınavı nasıl olacak, online mı? 2022-2023 AÖL SINAV TAKVİMİ
- ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- TOKİ arsa kurası ne zaman çekilecek? 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman yapılacak?