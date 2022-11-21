Hollanda sonradan açıldı! Senegal’i 2 golle geçtiler

Senegal'in ön alandaki baskısı zaman zaman Hollanda savunmasını zorlasa da bu baskı Afrika temsilcisinin net fırsatlar yakalamasını sağlayamadı. Senegal, hücumda Mane'nin yokluğunu fazlasıyla hissetti. Hollanda ise zaman zaman ters kanada atılan hızlı ve uzun toplarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

İkinci yarıda, 80. dakikaya kadar da tablo çok değişmedi. Senegal ve Hollanda net fırsatlar yakalamakta zorlandı.

85. dakikada ise Hollanda öne geçti. Sol kanatta topla buluşan De Jong'un ceza sahasına yükselttiği topa iyi yükselen ve kalesini terk eden Mendy'den önce kafayı vuran Gakpo fileleri havalandırdı.

86. dakikada Senegal, Pape Guaye ile beraberliğe yaklaştı. Guaye'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Noppert köşeden kornere çeldi.