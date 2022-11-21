Hollanda sonradan açıldı! Senegal'i 2 golle geçtiler
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda, A Grubu'ndaki ilk maçında Senegal'i 2-0 mağlup etti. A Grubu'nda ilk maçlar sonunda Ekvador 3 puan ve averajla liderlik koltuğunda yer aldı. Aynı puana sahip Hollanda ikinci, puansız Senegal 3. ve Katar ise 4. sıralarda yer buldu.
Dünya Kupalarına Hollandalı taraftarların damga vurmasına alışılmasına karşın Katar'da ağırlık Senegalli taraftarlardaydı. Stat dışında başlayan coşkularını tribünlere de taşıdılar. Al Thumama Stadı'ndaki davul sesleri karşılaşma boyunca hiç susmadı.
Senegal'in yıldız oyuncusu Saido Mane'den yoksun neler yapabileceği karşılaşma öncesinin en merak edilen konulardan biriydi. A Grubu'nun iki iddialı takımını karşı karşıya getiren mücadelenin ilk bölümünde iki takım da oldukça kontrollüydü. Senegal ve Hollanda önceliğini savunmada açık vermeme üzerine kurarak karşılaşmaya başladı.
Senegal'in ön alandaki baskısı zaman zaman Hollanda savunmasını zorlasa da bu baskı Afrika temsilcisinin net fırsatlar yakalamasını sağlayamadı. Senegal, hücumda Mane'nin yokluğunu fazlasıyla hissetti. Hollanda ise zaman zaman ters kanada atılan hızlı ve uzun toplarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.
İkinci yarıda, 80. dakikaya kadar da tablo çok değişmedi. Senegal ve Hollanda net fırsatlar yakalamakta zorlandı.
85. dakikada ise Hollanda öne geçti. Sol kanatta topla buluşan De Jong'un ceza sahasına yükselttiği topa iyi yükselen ve kalesini terk eden Mendy'den önce kafayı vuran Gakpo fileleri havalandırdı.
86. dakikada Senegal, Pape Guaye ile beraberliğe yaklaştı. Guaye'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Noppert köşeden kornere çeldi.
90+9. dakikada Hollanda 2. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta ceza sahasına giren Depay'ın yerden plase vuruşunda top kaleci Mendy'den döndü, boşta kalan meşin yuvarlağı Klaassen düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.
Hollanda turnuva öncesinde takımın en etkili isimlerinin başında gösterilen 23 yaşındaki oyuncusu Gakpo ve ikinci yarıda oyuna giren Klaassen'in golleriyle Dünya Kupası'nın ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst ile Senegal kadrosunda yer alan Alanyasporlu Famara Diedhiou mücadelede süre alamadı.
Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 41 bin 721 kişinin izlediği açıklandı.
A Grubu'nda ilk maçlar sonunda Ekvador 3 puan ve averajla liderlik koltuğunda yer aldı. Aynı puana sahip Hollanda ikinci, puansız Senegal 3. ve Katar ise 4. sıralarda yer buldu.
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