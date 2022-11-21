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Canlı | Senegal - Hollanda (CANLI ANLATIM) Senegal - Hollanda maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Canlı | Senegal - Hollanda CANLI ANLATIM Senegal - Hollanda maçı saat kaçta hangi kanalda?

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası maçında Senegal ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Senegal'de Sadio Mane sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan her geçen maç artarken, kritik karşılaşmada Senegal ile Hollanda karşı karşıya gelecek.

İLK 11'LER:

SENEGAL: Mendy, Diallo, Koulibaly, Cisse, Sabaly, N. Mendy, Gueye, Diatta, Kouyate, Sarr, Dia.

HOLLANDA: Noppert, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake, Blind, Berghuis, De Jong, Gakpo, Janssen, Bergwijn.

HAKEM: Wilton Pereira Sampaio
STAT: Al Thumama
SAAT: 19.00

MANE SAKATLIK NEDENİYLE YOK

Senegal'de Sadio Mane'nin sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılması, büyük şok yaratmıştı. Aliou Cisse'nin ekibinde Alanyaspor 'dan Famara Diedhiou da var. Sakatlığı sebebiyle bu maçı kaçıracak Depay'lı Portakallar'da ise Beşiktaş 'tan Weghorst takımda yer alıyor.

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