Canlı | Senegal - Hollanda (CANLI ANLATIM) Senegal - Hollanda maçı saat kaçta hangi kanalda?

MANE SAKATLIK NEDENİYLE YOK

Senegal'de Sadio Mane'nin sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılması, büyük şok yaratmıştı. Aliou Cisse'nin ekibinde Alanyaspor 'dan Famara Diedhiou da var. Sakatlığı sebebiyle bu maçı kaçıracak Depay'lı Portakallar'da ise Beşiktaş 'tan Weghorst takımda yer alıyor.