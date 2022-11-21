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CANLI | İngiltere İran maçı canlı anlatım izle! 2022 Dünya Kupası'nda grup maçı

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Giriş Tarihi: 21.11.2022
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CANLI | İngiltere İran maçı canlı anlatım izle! 2022 Dünya Kupası’nda grup maçı

İngiltere ile İran 2022 Dünya Kupası grup maçında maçında karşı karşıya geliyor. Raphael Claus tarafından yönetilen İngiltere-İran maçı, Khalifa Uluslararası Stadyumu'nde oynanıyor. İngiltere-İran maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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