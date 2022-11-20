KATAR EKVADOR MUHTEMEL 11'LER | Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası ilk maçı hangi kanalda yayımlanacak?
Katar Ekvador maçı muhtemel 11'ler belli olurken 2022 Dünya Kupası heyecanı daha da arttı. Bu akşam ilk maç ile birlikte açılışı yapılacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçı ev sahibi Katar ile Ekvador takımları arasında yapılacak. Peki Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Ekvador maçı hangi kanalda yayımlanacak?
2022 FIFA Dünya Kupası bu akşam oynanacak ilk maçla birlikte resmen başlıyor. Heyecanın dorukta olduğu Dünya Kupası'nda ilk maç Katar ve Ekvador arasında gerçekleşecek. Futbolseverler maç ile ilgili detayalrı merak ediyorlar. Peki Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Ekvador maçı hangi kanalda yayımlanacak? İşte Katar Ekvador maçının muhtemelleri...
KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
21 Kasım Pazar günü saat 10:00'da ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak olan maçla başlayacak olan turnuva 18 Aralık Pazar sona erecek.
KATAR - EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Bayt Stadı'nda yaşanacak olan Katar - Ekvdor mmücadelesi TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KATAR'IN İLK DÜNYA KUPASI
Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek.
A Grubu'nun diğer maçında ise yarın Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.
MUHTEMEL 11'LER:
KATAR: Sheeb, Khoukhi, Rawi, Hassan, Miguel, Hatem, Haydos, Boudiaf, Ahmed, Afıf, Ali
EKVADOR: Dominguez, Arboleda, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado, Caicedo, Gruezo, Ibarra, Valencia, Estrada
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KATAR EKVADOR MUHTEMEL 11'LER | Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası ilk maçı hangi kanalda yayımlanacak?
- ALES/3 ne zaman başladı, ne zaman bitecek? 2022 ALES/3 soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? ALES/3 sınav yorumları... Zor muydu kolay mıydı?
- Dünya Kupası ilk maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? Dünya kupasına katılan takımlar hangileri?
- Ayn el Arab ne demek? PKK/PYD kontrolündeki Ayn el Arab bölgesi nerede? Pençe Kılıç Hava Harekatında hangi bölgeleri vuruyor? AYN EL ARAB HARİTA
- 2022 29. Dönem POMEM başvuru ne zaman bitiyor? Ön başvuru sonuçları... 13 BİN POLİS ALIMINDA SON GÜNLER!
- SGK en düşük 32.522 TL maaşla personel alımı yapıyor! İşte, başvuru tarihi ve şartları...
- 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu uzatılacak mı? KYK burs başvuru süresi uzatılır mı? GSB SON DUYURULAR
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi gün başlıyor? 2022-2023 MEB eğitim-öğretim takvimi!
- Yalı Çapkını gerçek hikayesinde Kazım ölüyor mu? Yalı Çapkını Kazım öldü mü? Diren Polatoğulları (Kazım) diziden ayrıldı mı?
- Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? 2023 Uzman öğretmen maaş farkı!
- MEB 2022 Açık Öğretim Lise sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? AÖL 1. Dönem sınav tarihi duyuruldu!
- 2022-2023 Süper Lig 2. transfer dönemi ne zaman başlayacak ve bitecek? ARA TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ