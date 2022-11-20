KATAR EKVADOR MUHTEMEL 11’LER | Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası ilk maçı hangi kanalda yayımlanacak?

KATAR'IN İLK DÜNYA KUPASI

Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek.

A Grubu'nun diğer maçında ise yarın Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.