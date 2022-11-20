20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Dünya Kupası başlıyor! Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var? İşte merakla beklenen maç takvimi... Süper Lig'den hangi oyuncular oynayacak?

Dünya Kupası başlıyor! Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var? İşte merakla beklenen maç takvimi... Süper Lig'den hangi oyuncular oynayacak?

SPOR
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
ABONE OL
Dünya Kupası başlıyor! Dünya Kupası’nda bugün kimin maçı var? İşte merakla beklenen maç takvimi... Süper Lig’den hangi oyuncular oynayacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Katar’ın ev sahipliğinde bugün başlayacak. Süper Lig’den 19 futbolcunun mücadele edeceği turnuvanın ilk maçı bu akşam Katar ile Ekvador karşılaşmasıyla başlayacak. İşte merakla beklenen gün gün Dünya Kupası fikstürü! İşte detaylar...

Dünyanın nefesini tuttuğu dev organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası ilk kez kış ayında yapılacak. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda çok sayıda yıldız forma giyecek.

21 Kasım'da başlayacak olan turnuva 18 Aralık Pazar sona erecek.

İŞTE DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

DÜNYA KUPASI'NA GİDEN İSİMLER;

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen ve 2022 Dünya Kupası'nda yer alacak isimler şöyle:

Uruguay: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Galatasaray), Maxi Gomez (Trabzonspor),

Hollanda: Wout Weghorst (Beşiktaş).

İsviçre: Haris Seferovic (Galatasaray).

Kamerun: Georges-Kevin Nkoudou (Beşiktaş).

Fas: Romain Saiss (Beşiktaş).

Belçika: Dries Mertens (Galatasaray), Michy Batshuayi (Fenerbahçe).

ABD: Haji Wright (Antalyaspor).

Senegal: Famara Diedhiou (Alanyaspor).

Kosta Rika: Francisco Calvo (Konyaspor).

Kanada: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Samuel Adekugbe (Hatayspor).

Danimarka: Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray).

İran: Majid Hosseini, Ali Karimi (Kayserispor).

Ekvador: Enner Valencia (Fenerbahçe).

İŞTE DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamı şu şekilde:

20 Kasım Pazar

19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)

21 Kasım Pazartesi

16.00: İngiltere - İran (B Grubu)

19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)

22.00: ABD - Galler (B Grubu)

22 Kasım Salı

13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)

16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)

19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)

22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)

23 Kasım Çarşamba

13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)

16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)

19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)

22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)

24 Kasım Perşembe

13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)

16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)

19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)

22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)

25 Kasım Cuma

13.00: Galler - İran (B Grubu)

16.00: Katar - Senegal (A Grubu)

19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)

22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)

26 Kasım Cumartesi

13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)

16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)

19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)

22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)

27 Kasım Pazar

13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)

16.00: Belçika - Fas (F Grubu)

19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)

22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)

28 Kasım Pazartesi

13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)

16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)

19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)

22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)

29 Kasım Salı

18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)

18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)

22.00: İran - ABD (B Grubu)

22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)

30 Kasım Çarşamba

18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)

18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)

22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)

22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)

1 Aralık Perşembe

18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)

18.00: Kanada - Fas (F Grubu)

22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)

22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)

2 Aralık Cuma

18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)

18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)

22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)

22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA