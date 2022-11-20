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ABD ile Galler Dünya Kupası'nda ilk kez birbirlerine rakip olacak

SPOR
Giriş Tarihi: 20.11.2022
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ABD ile Galler Dünya Kupası’nda ilk kez birbirlerine rakip olacak

ABD ve Galler, 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda yer alıyor. Tarihlerinde daha önce sadece 2 kez karşı karşıya gelen ABD ve Galler, Dünya Kupası'nda ise ilk kez rakip oluyorlar.

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