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Nart Spor’dan Spor ve Kültür Festivali

SPOR
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Nart Spor’dan Spor ve Kültür Festivali

Nart Spor, sanat ve sporu bir araya getirdi. Süper Amatör Lig’de mücadele eden Nart Spor Kulübü, Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü Kompleksi’nde keyifli bir festivale imza attı. Nart Spor Kulübü Kültür Sanat ve Spor Festivali’ne ilgi büyük oldu.

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