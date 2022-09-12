Adana Demirspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile konuk oluyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadele öncesinde iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. Haftanın kapanış karşılaşmasının canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
Yeni Adana Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'a 3-2 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer, ligde zorlu Adana Demirspor deplasmanında galip gelerek moral bulmak istiyor.
Ligde 3 galibiyet, biber beraberlik ve mağlubiyet ile 10 puan toplayarak 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, aynı puanda ve 6. sırada bulunan rakibi karşısında kazanarak daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER CAN SIKIYOR
Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları bulunuyor.
ADANA DEMİRSPOR ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde aldığı 3 galibiyet ve bir beraberlik sonucu topladığı 10 puanla 6. sırada bulunan Adana Demirspor, aynı puandaki Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor.
Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde rakibine 2-0 ve 3-1'lik skorlarla yenilmişti.
MUHTEMEL 11'LER
A. DEMİRSPOR: ERTAÇ, RAKITSKIY, SAMET, SVENSSON, ONYEKURU, BELHANDA, NDIAYE, YUSUF, RODRIGUES, STAMBOULI, DZYUBA,
TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWİL, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, ÖMÜR, TREZEGUET, GOMEZ
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