Hearts - Başakşehir CANLI ANLATIM | Hearts - Başakşehir saat kaçta?
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında yarın İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak. Kritik mücadele öncesi iki takımında ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Tynecastle Park'ta, TSİ 19.45'te başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Krzysztof Jakubik yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.
Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesine adı eklenen yeni transfer Bertrand Traore de teknik direktör Emre Belzöoğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Hearts'te ise kart cezalısı orta saha oyuncusu Jorge Grant bu mücadelede forma giyemeyecek.
A Grubu'nun diğer maçında ise Fiorentina ile Letonya ekibi RFS karşı karşıya gelecek. İtalya'daki mücadele de TSİ 19.45'te başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Cochrane, Atkinson, Haring, Halliday, Devlin, Forrest, McKay, Shankland
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Hasan Ali, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Serdar Gürler, Traore, Okaka
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