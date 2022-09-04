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Hatayspor - Adana Demirspor CANLI ANLATIM | Hatayspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022
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Hatayspor - Adana Demirspor CANLI ANLATIM | Hatayspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Heyecan dolu karşılaşma Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanıyor.

Kritik müsabakada Burak Şeker görev alıyor. Maç, 19.15'te başladı.

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil, Falette, Recep, Adekugbe, Ribeiro, Onur, Boudjemaa, Varga, Lobjanidze, El Kaabi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Tayyip, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Belhanda, Onyekuru, Assombalonga

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