Antalyaspor - Kasımpaşa CANLI ANLATIM | Antalyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta?
Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele Corendon Airlines Park'ta oynanacak.
Zorlu müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Antalyaspor - Kasımpaşa müsabakası 21.45'te başlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fernando, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Adriano, Larsson, Wright
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Ben Ouanes, Turgay Gemicibaşı, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken
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