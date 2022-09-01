Son dakika: TFF’nin Riva’daki binasına silahlı saldırı düzenlendi

ÖLÜ YA DA YARALI YOK, ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırı sonrasında can kaybı ya da yaralanma olmadığını vurgulayan Ulak, "Mobese ve güvenlik kamerası incelemeleri yapılıyor. Polis ekipleri çok yönlü çalıştırma başlattı." dedi.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaktaştığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Vali Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."