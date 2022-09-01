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Son dakika: TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Son dakika: TFF’nin Riva’daki binasına silahlı saldırı düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırının yönetim kurulu toplantısının gerçekleştiği kata yönelik olduğu, sıkılan iki kurşundan birinin boş bir odaya, diğerinin ise boş bir alana düştüğü ifade edildi. Ölü ya da yaralının olmadığı saldırıya ilişkin polis ekipleri çok yönlü çalışma başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu.

"7 KURŞUN İSABET ETTİ"

TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

"KURŞUNLAR BOŞ BİR ODAYA DÜŞTÜ"

A Haber Yurt / İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, saldırıya ilişkin, "TFF yönetim kurulu toplantısı devam ederken, binanın karşısında bulunan derenin kenarından ateş açıldı. Kurşunlardan biri boş bir odaya isabet etti, diğeri ise boş bir alana düştü." ifadelerini kullandı.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK, ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırı sonrasında can kaybı ya da yaralanma olmadığını vurgulayan Ulak, "Mobese ve güvenlik kamerası incelemeleri yapılıyor. Polis ekipleri çok yönlü çalıştırma başlattı." dedi.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaktaştığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF binasına gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Vali Ali Yerlikaya, geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

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