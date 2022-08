Sivasspor - Malmö CANLI ANLATIM | Sivasspor - Malmö maçı saat kaçta?

"FUTBOLCU ISAAC THELİN'İN AÇIKLAMALARI"

Malmö'nün forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin ise Sivasspor karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

İlk maçta iyi bir sonuç elde ettiklerini ve galibiyetle ayrıldıklarını anımsatan İsveçli futbolcu, "Bu maçı da ilk maç gibi iyi bir sonuçla bitirmek istiyoruz. Bizim için kolay olmayacak, rakibimiz de çok zorlu bir rakip. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dolu tribünler önünde oynayacaklarına dikkati çeken Thelin, "Her oyuncu dolu stadyumda seyircilere karşı oynamak ister. Seyircilerin varlığı maçın atmosferini her zaman etkiler. Dolu tribünlere oynamak her zaman daha iyidir. Kendi stadyumumuzda da taraftarlar her maç tribünleri dolduruyor." diye konuştu.

Türk futbolu ve İsveç futbolunu da kıyaslayan Thelin, "Türk futbolu bireyselliğe dayalı, İsveç futbolunda ise taktikse anlayış ön plandadır. Türkiye'de bireysel yetenekli oyuncuların daha fazla olduğunu görüyoruz. İsveç futbolunda ise taktikler çok daha önemlidir. Bence Türk futbolundan daha ileridedir." değerlendirmesinde bulundu.