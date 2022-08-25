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Antwerp - Başakşehir CANLI ANLATIM | Antwerp - Başakşehir maçı saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Antwerp - Başakşehir CANLI ANLATIM | Antwerp - Başakşehir maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, bugün deplasmanda Belçika ekibi Antwerp'e konuk ediyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Bosuil Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK MÜCADELE BERABERE BİTMİŞTİ

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona erdi. Galip gelen takımın tur atlayacağı rövanş mücadelesinde beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

KURA ÇEKİMİ YARIN

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kura çekimi, 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

BAŞAKŞEHİR'DE İKİ EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte, UEFA listesinde yer almayan Nacer Chadli ve Enzo Crivelli bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Antwerp'te ise kart cezalısı Pieter Gerkens bu karşılaşmada takımındaki yerini alamayacak. Cezası biten forvet oyuncusu Vincent Janssen ise teknik direktör Van Bommel'in şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giyebilecek.

MUHTEMEL 11

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima (Hasan Ali), Biglia, Mahmut, Berkay (Aleksic) Serdar, Mounir, Okaka

Antwerp: Butez, De Laet, Vines, Alderweireld, Nainggolan, Yusuf, Gerkens, Miyoshi, Tenorio, Balikwisha, Frey

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