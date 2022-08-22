Sivasspor - Alanyaspor CANLI ANLATIM | Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Saat 19.15’te başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz. İşte kritik mücadelenin ilk 11'leri...
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek.
Saat 19.15'te başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını İlker Takpak ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR olarak Özgür Yankaya eşlik edecek.
ÇALIMBAY'IN 600'ÜNCÜ MAÇI
Alanyaspor mücadelesi, Teknik Direktörü Rıza Çalımbay için özel bir anlam ifade ediyor. 2019'da Sivasspor'daki görevine başlayan deneyimli çalıştırıcı, yarınki mücadele ile birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 600'üncü Süper Lig maçına çıkacak. 21 yıldır aralıksız olarak takım çalıştıran Çalımbay, böylelikle bu mücadele ile birlikte Süper Lig tarihinde 600 maça çıkan ikinci teknik direktör olma unvanını da alacak.
11. RANDEVU
Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 11. kez karşılaşacak. Geride kalan 10 karşılaşmada Sivasspor'un 4 kez Alanyaspor'a karşı üstünlüğü bulunurken, Antalya temsilcisinin de 3 kez galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 20 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde ise 11 gol gördü.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR
Sivas'ta oynanan 5 karşılaşmada ise Yiğidolar rakibine karşı 4 galibiyet elde ederken, 1 maç ise Alanya'nın galibiyeti ile sona erdi. Sivasspor ve Alanya, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivas'ın galibiyeti ile sona ermişti.
SİVASSPOR - ALANYASPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer, Robin, Caner, Aaron, Uğur, Ulvestad, Hakan, Charis, Gradel, Erdoğan, Yatabare.
Alanyaspor: Yusuf, Fatih, Furkan, Balkovec, Candeias, Fer, Targhalline, Tayfur, Ferhat, Efkan, Eduardo.
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