Sivasspor - Alanyaspor CANLI ANLATIM | Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

ÇALIMBAY'IN 600'ÜNCÜ MAÇI

Alanyaspor mücadelesi, Teknik Direktörü Rıza Çalımbay için özel bir anlam ifade ediyor. 2019'da Sivasspor'daki görevine başlayan deneyimli çalıştırıcı, yarınki mücadele ile birlikte teknik direktörlük kariyerindeki 600'üncü Süper Lig maçına çıkacak. 21 yıldır aralıksız olarak takım çalıştıran Çalımbay, böylelikle bu mücadele ile birlikte Süper Lig tarihinde 600 maça çıkan ikinci teknik direktör olma unvanını da alacak.