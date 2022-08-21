Beşiktaş - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?
Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü evinde ağırlıyor.
Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.
GEÇEN HAFTAKİ MÜCADELE 3-0'DAN 3-3'E GELMİŞTİ
Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü.
İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor.
İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.
BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş muhtemel 11'i: Ersin, Rosier, Saiss, Montero, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih, Berkay, Muleka, N'Koudou, Weghorst
Fatih Karagümrük muhtemel 11'i: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Borini, Ricci, Shukurov, Münir Mercan, Ozdoev, Diagne
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