Beşiktaş - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?

GEÇEN HAFTAKİ MÜCADELE 3-0'DAN 3-3'E GELMİŞTİ

Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü.