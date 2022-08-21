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Başakşehir - Kayserispor CANLI ANLATIM | Başakşehir - Kayserispor maçı saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Başakşehir - Kayserispor CANLI ANLATIM | Başakşehir - Kayserispor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Fatih Terim Stadı'nda bugün 19.15'te başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak. Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugün 19.15'te başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Turgut Doman olacak.

VAR HAKEMİ YANKAYA

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya'ya AVAR olarak Erkan Engin eşlik edecek.

Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada ise Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Turuncu-lacivertiler haftaya 4 puanla giriyor.

Birinci haftada Beşiktaş'a mağlup olan, ikinci haftada ise İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor'un ise 3 puanı bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Başakşehir Xl: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba , Lima, Biglia, Deniz, Berkay, Aleksic, Chadli, Szysz.

Kayserispor XI: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi, Cardoso, Bertolacci, Emrah, Thiam, Mustafa.

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