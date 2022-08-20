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Son dakika: Giresunspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı

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Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Son dakika: Giresunspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Karadeniz ekibi ve İstanbul temsilcisinin sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Giresunspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip ediniz.

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