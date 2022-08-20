Son dakika: Antalyaspor-Trabzonspor maçı canlı anlatım! Zorlu mücadele başladı
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kadroda yer almıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, N'Dao, Adriano, Larsen, Haji Wright
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Cornelius
TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK!
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kadroda yer almayacak.
ANTALYASPOR İLE TRABZONSPOR ARASINDA 53. MAÇ
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.
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