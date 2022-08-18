Malmö - Sivasspor CANLI ANLATIM | Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda İsveç ekibi Malmö'ye konuk oluyor. Malmö-Sivasspor maçının canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off maçlarının ilk ayağı bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Temsilcimiz Sivasspor, İsveç'in köklü kulüplerinden Malmö ile eşleşti.
Deplasmandaki mücadele öncesinde, Sivasspor'da iki eksik bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda, Murat Paluli ile Camara maç kadrosunda yer almıyor.
AVRUPA KUPALARINDA 20 MAÇ
Avrupa kupalarında daha önce 20 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, ikisinde berabere kaldı, 11 kez sahadan yenik ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 21 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 38 gole engel olamadı.
MUHTEMEL 11'LER
Malmö: Dahlin, Larsson, Moisander, Beijmo, Nielsen, Erdal Rakip, Pena, Zeidan, Thelin, Birmancevic, Turay.
Sivasspor: Muammer, Erdoğan, Goutas, Apindangoye, Uğur, Robin, Hakan Arslan, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Yatabare.
Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
RIZA ÇALIMBAY: ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLACAK
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve kırmızı beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu Uğur Çiftçi, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Malmö ile oynayacakları maç öncesi İsveç'te düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Malmö takımının futbolculuk kariyerinde farklı bir yeri olduğunu söyleyen Çalımbay, "Benim için buranın anlamı büyük. Ben hem Beşiktaş'ta futbolculuk yaptığım zaman burada oynadım. Aynı şekilde antrenör olarak da burada karşılaştık, çok da güzel maçlarımız kıran kırana geçti. Çok zor bir rakiple oynayacağız. Çünkü çok oyun disiplini mükemmel bir takım. Hiçbir zaman değişmeyen bir takım. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında görünen bir takım. Onun için bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bizden önce sezon açtılar. Gayet de iyi gidiyorlar. Son maçlarına da bakıp analiz ettik. Benim oynadığım dönemde de gayet iyi durumdalardı. Her zaman klasik oyun disiplini ve düzenleri var. Mutlaka bizim buradan avantajlı bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Kolay olmayacağını biliyoruz. Ona göre bütün tedbirlerimizi alacağız. Ama bizdeki sıkıntı az transfer yaptığımız ve gelen arkadaşlarımız da hazır olmadıkları için sıkıntılı bir şekilde maça çıkacağız. Ama ikinci maçta kendi sahamızda bambaşka bir şekilde maça çıkacağız. Güzel ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Hırslı ve istekli iki takımın maçı olacak" diye konuştu.
UĞUR ÇİFTÇİ: SİVAS'A AVANTAJLI BİR ŞEKİLDE DÖNMEK İSTİYORUZ
Futbolcu Uğur Çiftçi ise zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Hazır bir takım olmaları, bizden bu sene daha çok maç oynamış rakibimizi iyi analiz ettik ve çalıştık. Buradan alacağımız iyi bir sonuçla Sivas'a avantajlı bir şekilde dönmek istiyoruz. Favori tabi ki de biziz. Tabi ki onlara da saygı duyuyoruz. Sivas'ta turu atlamak istiyoruz. Takımıma ve arkadaşlarıma güveniyorum. Üç ihtimal var ama turu atlayan taraf biz olmak istiyoruz" diye konuştu.
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