Konyaspor - Başakşehir CANLI ANLATIM | Konyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 2. haftasında, Avrupa kupalarına sürpriz şekilde havlu atan Konyaspor ile yoluna dolu dizgin devam eden Başakşehir FK karşı karşıya geliyor. Zemindeki sıkıntılar nedeniyle Eskişehir'de oynanacak olan maç saat 19.15'te başladı. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Sonucu merakla beklenen mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor evinde İstanbul Başakşehir'i ağırlıyor. Saat 19.15'te başlayan mücadele, BeinSports'ta yayınlanacak.
Konyaspor, Başakşehir ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu zemininin elverişsiz olması nedeniyle Eskişehir'de karşı karşıya geliyor. Konyaspor ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü ile golsüz berabere kalırken, Başakşehir ise evinde mücadele ettiği Kasımpaşa'yı 4-0 yenmişti.
23. RANDEVU
Konyaspor ile Başakşehir, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 22 maçta Konyaspor 3 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 11 defa rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.
Bu maçlarda Konyaspor 18 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir 37 defa fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Başakşehir 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
SARPER BARIŞ SAKA DÜDÜK ÇALACAK
Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.
Antalya bölgesi hakemi olan Sarper Barış Saka Süper Lig'de 29 maç yönetti. Bu maçların 15'ini ev sahibi, 6'sını ise deplasman takımları kazandı. 8 maç ise berabere sona erdi. Sarper Barış Saka en son Konyaspor'un 21 Mayıs 2022 tarihinde Süper Lig'de oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş maçında görev aldı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Kritik mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu:
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Soner, Zymer, Konrad, Amar, Muhammet.
Başakşehir: Volkan, Çaiçara, Eperuanu, Leo Duarte, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Mounir, Szysz.
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