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Gaziantep FK - Ankaragücü CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Ankaragücü maçı saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Gaziantep FK - Ankaragücü CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Ankaragücü maçı saat kaçta?

Süper Lig'in ikinci haftasında, Gaziantep FK evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. İlk haftadan bir puan çıkaran Gaziantep temsilcisi 3 puan almak, Süper Lig'e yeni yükselen Ankaragücü ise deplasmanda sürpriz yapmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kalyon Stadı'nda oynanması planlanan Ankaragücü maçının, Kalyon Stadı zeminin hazır olmaması nedeniyle Hatay'da oynanacağını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı, Kalyon Stadyumu'nun zemin bakım ve onarım işlemlerinin devam ediyor olmasından dolayı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kritik mücadelede Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Gaziantep FK - Ankaragücü karşılaşması 19.15'te başlayacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo

Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Marlon, Abdullah, Pedrinho, Zahid, Tasos, Beridze, Macheda

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