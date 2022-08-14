Gaziantep FK - Ankaragücü CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Ankaragücü maçı saat kaçta?
Süper Lig'in ikinci haftasında, Gaziantep FK evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. İlk haftadan bir puan çıkaran Gaziantep temsilcisi 3 puan almak, Süper Lig'e yeni yükselen Ankaragücü ise deplasmanda sürpriz yapmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz...
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kalyon Stadı'nda oynanması planlanan Ankaragücü maçının, Kalyon Stadı zeminin hazır olmaması nedeniyle Hatay'da oynanacağını açıkladı.
Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı, Kalyon Stadyumu'nun zemin bakım ve onarım işlemlerinin devam ediyor olmasından dolayı Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Kritik mücadelede Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Gaziantep FK - Ankaragücü karşılaşması 19.15'te başlayacak.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo
Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Atakan, Mujakic, Marlon, Abdullah, Pedrinho, Zahid, Tasos, Beridze, Macheda
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2022? Tercihler ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgulama...
- Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...
- 20 bin öğretmen ataması ne zaman? 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB atama takvimi
- DGS tercih takvimi belli oldu mu? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları!
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?
- EYT'li eksik primi olanlara emeklilik yolu | Erken emeklilik için borçlanma formülü! SGK'ya dilekçe ile başvurun
- Üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- ÖSYM tercihleri neden açıklanmadı? 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı?
- Sağlık personeli sabit ek ödeme tablosu 2022 | Yeni düzenleme ile doktor, hemşire, sağlık personeli maaşı ne kadar arttı?
- 2022-2023 AÖF akademik takvim: Anadolu Üniversitesi açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi!
- Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman? 2022 GS Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Ocak zammı yeniden hesaplanıyor! 4C, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşı 2022 Ocak zammı ne kadar olacak? Mesleklere göre yeni maaşlar