Konyaspor- Vaduz canlı izle! Konyaspor- Vaduz maçı hangi kanalda saat kaçta?
Geçtiğimiz yılın flaş ekibi Arabam.com Konyaspor, Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'u UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ediyor. İlk maçtan beraberlikle dönen Konyaspor, turu Türkiye'ye bırakmıştı. A Spor'dan canlı yayınlanacak maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor ile Lihtenştayn temsilcisi Vaduz karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Inigo Prieto, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir
Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Tunahan Çiçek, Sasere, Sutter
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VADUZ ANTRENMANLARINI SOKAKTA YAPTI
Vaduz takımı, kamp yaptığı otelden çıkıp, Konya sokaklarında antrenman yaptı. Sokakta Vaduz takımının futbolcularını görenler şaşkınlık yaşadı.
Vaduzlu futbolcular, öğle saatlerinde kamp yaptığı otelden çıkarak otelin karşısında bulunan Cumhuriyet Mahallesi sokaklarında antrenman yaptı. Yol üzerinde koşu yapıp, sokak aralarında ve apartman bahçe duvarlarını kullanarak esneme hareketleri yapan Vaduz takımı, antrenmanın ardından otele döndü. Vaduz takımı futbolcularını mahalle aralarında antrenman yaparken görenler de şaşkınlık yaşadı.
Vaduz'un Türk futbolcusu Tunahan Çiçek, "Yaptığımız antrenman hem ilginç hem de çok güzel. Takım çok iyi hazırlandı bu maça. Bizim için çok büyük bir maç. Elimizden ne geliyorsa deneyeceğiz. Ne hayırlıysa o olsun. Biz İsviçre'de de tüm takımlar böyle çalışmalar yapıyoruz. Bugün bayağı bir taraftar da olacakmış, biz de heyecan içerisinde maç saatini bekliyoruz" dedi.
Yeşil-beyazlı ekip Kayacık Tesisleri'nde bugün son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Ahmet Oğuz, turu geçmek istediklerini belirterek, ''Turu geçmek istiyoruz. Geçtikten sonra da kendi hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah maçı alıp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.
"TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Teknik Direktör İlhan Palut da ilk maçın 1-1 skorla sonuçlandığını hatırlatarak, şunları söyledi:
''İlk maç berabere bitti. Avantaj veya dezavantajdan söz edemeyiz. Kendi sahamızda artık tek maç üzerinden bir turu geçme mücadelesi vereceğiz. Bugün itibariyle hazırlıklarımızı birazdan yapacağımız antrenmanla tamamlamış olacağız. Hep diyoruz, Konferans liginde gruplara katılmak istiyoruz. Onun için de yarın sahada gerekli mücadeleyi vereceğimize ve iyi bir oyun oynayarak turu geçeceğimize inanıyorum. Biliyorsunuz Oğulcan'ın sakatlığı var. Şu anda tedavi sürecinde. Kahraman'ı da zaten bu Vaduz maçları için listede ismini yazmamıştık. O da bizimle yarın olamayacak. Onun dışında tam kadro bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.''
"ZEMİNİN BİRAZ YIPRANDIĞINI GÖRDÜM"
Palut, bir gazetecinin dün statta gerçekleşen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları açılış töreninin sahanın zeminine zarar verip vermediği soru üzerine, zeminin yıprandığını gördüğünü söyledi. Palut, ''Evet zeminin durumunu bugün stattaki çalışanlarımız bizlere ilettiler. İlk başta şunu söyleyeyim, gerçekten güzel bir organizasyon, güzel bir açılış vardı. Ülke tanıtımı, Konya tanıtımı adına. Tabii ki gönül isterdi ki zemine zarar vermeden yapılabilseydi ama sonuç olarak biraz yıprandığını ben de gördüm. En kısa zamanda inşallah eski haline döner'' şeklinde konuştu.
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