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Karagümrük - Alanyaspor | CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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Karagümrük - Alanyaspor | CANLI ANLATIM

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk maçında Alanyaspor’u konuk ediyor. Kırmızı-siyahlılarda Emir Tintiş, Matteo Ricci, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne ilk kez Karagümrük forması ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırlıyor.

Kırmızı-siyahlılarda Emir Tintiş, Matteo Ricci, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne ilk kez Karagümrük forması ile sahaya çıktı.

Karagümrük - Alanyaspor | CANLI ANLATIM

İstanbul temsilcisi Teknik Direktör Andrea Pirlo önderliğinde sahaya şu 11 ile çıktı:

"Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Matteo Ricci, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov, Fabio Borini ve Mbaye Diagne".

İLK YARI SONUCU

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor maçının ilk yarısı Akdeniz ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

19. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topla ceza sahasına giren Efecan Karaca kaleciyle karşı karşıya olmasına rağmen meşin yuvarlağı soldan gelen Eduardo'ya çıkardı. Eduardo rahat bir vuruşla pozisyonu gole çevirdi: 1-0.

28. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Savunmadan hızlı çıkan Alanyaspor'da, Efecan Karaca'nın ara pasıyla Efkan Bekiroğlu savunmanın arkasına kaçarak topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Efkan, Viviano'yu çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

39. dakikada sağdan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Borini ceza sahası içinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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