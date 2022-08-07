Giresunspor - Adana Demirspor | CANLI SKOR ANLATIM
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Giresunspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
Giresunspor - Adana Demirspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Giresunspor - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM
GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Adana Demirspor maçı 19.15'te başladı.
Mücadele beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanıyor.
SÜPER LİG: GİRESUNSPOR: 0 - ADANA DEMİRSPOR: 2 (İLK YARI)
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
15. dakikada sol kanattan Sergio'nun ortasında topla buluşan Bajic'in şutu kaleci Ertaç'tan döndü. Atağın devamında yaşanan karambolde Ertaç kaleye yönelen şutların filelerle buluşmasına engel oldu.
23. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Gökhan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
29. dakikada Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde Belhanda, topu direğin yanından filelerle buluşturdu. 0-2
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Kutluhan Bilgiç
Giresunspor: Onurcan xx, Sergen xx, Alper xx, Sainz xx, Traore xx, Bajic xx, Sergio xx, Doğan Can xx, Murat Cem xx, Alexis Perez xx, Hayrullah xx
Yedekler: Erkan, Talha, Anıl Yiğit, Rahmetullah, Savicevic, Erol Can, Fatih, Mert Han, Çekdar, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Adana Demirspor: Ertaç xx, Samet xx, Onyekuru xx, Assambalonga xx, Belhanda xxx, Ndiaye xx, Svensson xx, Yusuf xx, Rakitskyi xx, Rodrigues xx, Gökhan xxx
Yedekler: Vedat, Tayyip Talha, Abdurrahim, Semih, Bjarnason, Akintola, Manev, Arda Okan, Erhun Aksel, Berk
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Gökhan İnler (dk. 23), Younes Belhanda (dk. 29) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Hamidou Traore (Giresunspor)
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