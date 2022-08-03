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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Anlaşma tamam

SPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat gelişmesi! Anlaşma tamam

Fenerbahçe, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'la anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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