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Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i belli oldu

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Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı 11’i belli oldu

Fenerbahçe'nin Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön elemesi mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.

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