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CANLI | Türkiye Faroe Adaları maçı canlı anlatım izle! Futbolda 2022 UEFA Uluslar Ligi heyecanı

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Giriş Tarihi: 04.06.2022 Güncelleme Tarihi: 04.06.2022
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CANLI | Türkiye Faroe Adaları maçı canlı anlatım izle! Futbolda 2022 UEFA Uluslar Ligi heyecanı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 UEFA Uluslar Ligi maratonunda 6. maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Milyonların heyecanla beklediği milli maç öncesi Stefan Kuntz'un sahaya süreceği ilk 11 merak ediliyordu. İşte Türkiye'nin Faroe Adaları karşısındaki ilk 11'i...

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