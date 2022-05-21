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CANLI | Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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CANLI | Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

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