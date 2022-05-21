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CANLI | Beşiktaş Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

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Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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CANLI | Beşiktaş Konyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor 38. hafta maçında Beşiktaş'ı yenerek Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyerek Şampiyonlar Ligi play off'larına katılmak istiyor. İşte Beşiktaş ve Konyaspor'un sahaya çıkacağı ilk 11'ler...

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