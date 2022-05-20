CANLI | Antalyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma
Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor evinde Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. 38. hafta maçında sahaya çıkacak olan Antalyaspor ile Galatasaray'ın ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte Antalyaspor - Galatasaray maçı 11'leri...
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Haji Wright
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Berkan, Halil, Babel, Gomis
ANTALYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Galatasaray maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak ve maçı Yasin Kol yönetecek.
Galatasaray, topladığı 51 puanla son haftaya 11. sırada girdi. Geçen hafta Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılı takımı oldukça ciddi bir rakip bekliyor. Antalyaspor, futbolcu olarak başladığı sezonu futbol sorumlusu olarak tamamlayan Nuri Şahin'in yönetiminde 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi.
ANTALSASPOR SON 15 MAÇTIR YENİLMEDİ
Süper Lig'de 15 haftadır yenilmeyen ve bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Akdeniz ekibi, Galatasaray maçında da kaybetmeyerek, taraftarı önünde sezonu 16 maçlık yenilmezlik rekoruyla kapatmak istiyor.
NURİ ŞAHİN SON KEZ OYNAYACAK
Sezon içinde Ersun Yanal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin, Galatasaray maçının ikinci yarısında oyuna dahil olacak. Son kez kramponlarını giyecek ve tamamen hocalığa yönelecek.
ANTALYASPOR - GALATASARAY 52. RANDEVUDA
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 52. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 51 maçta sarı-kırmızılılar 31, rakibi 7 galibiyet aldı, taraflar 13 maçta eşitliği bozamadı.
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