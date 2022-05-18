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Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale çıktı

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Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Son dakika: Buse Naz Çakıroğlu Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda finale çıktı

Son dakika... Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi.

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