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Galatasaray - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Galatasaray - Adana Demirspor | CANLI ANLATIM

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın mutlak 3 puan hedefiyle çıkacağı maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

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GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY 18 GALİBİYET ALDI

Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor, bugüne kadar 35 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 18 galibiyet alırken; Adana Demirspor da 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maç ise beraberlikle bitti.

Galatasaray'ın attığı 56 gole, Adana Demirspor 29 golle karşılık verdi.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ 11'LERİ
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Halil, Berkan, Babel, Kerem, Gomis

Adana Demirspor: Muric, Tayyip, Samet, İsmaıl, Rassoul, Sinan, Belhanda, Bjarnason, Gökhan, Balotelli, Yunus

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