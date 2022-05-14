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CANLI | Kayserispor - Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 14.05.2022 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022
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CANLI | Kayserispor - Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Kayserispor ve Malatyaspor Süper Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geliyor. Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği Kayserispor - Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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