10 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TJK At Yarışı Sonuçları Tıkla-Öğren 🏇 | Canlı TJK TV at Yarışı İzle | TJK il il at yarışı programı

TJK At Yarışı Sonuçları Tıkla-Öğren 🏇 | Canlı TJK TV at Yarışı İzle | TJK il il at yarışı programı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
ABONE OL
TJK At Yarışı Sonuçları Tıkla-Öğren 🏇 | Canlı TJK TV at Yarışı İzle | TJK il il at yarışı programı

TJK at yarışı sonuçları nereden öğrenilir? Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından belirlenen tarihlerde at yarışı gerçekleştiriliyor. At yarışı severler, koşunun birincisini bulmak amacıyla kupon yaparak oyun oynuyor. Yarış oyununa katılmak için hem kupon doldurarak hem de kupon hazırlanmasına gerek olmadan oynanılmak istenen at/atları ve de tutarı terminalin başında bulunan görevliye deklare etmek yeterli oluyor. İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve diğer illerin at yarışı sonuçları ile Canlı TJK TV at yarışı programı bilgileri ahaber.com.tr'de...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA