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Canlı | Sivasspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu maç

SPOR
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Canlı | Sivasspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu maç

Sivasspor ile Kasımpaşa Süper Lig 36. hafta maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Sivasspor-Kasımpaşa maçı, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nde oynanıyor. Sivasspor-Kasımpaşa maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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