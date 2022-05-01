01 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI | Kayserispor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

CANLI | Kayserispor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
ABONE OL
CANLI | Kayserispor Beşiktaş maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, 35. hafta maçında Kayserispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak maçta Erkan Özdamar düdük çalacak. Mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA