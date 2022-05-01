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CANLI | Alanyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 01.05.2022
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CANLI | Alanyaspor Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip ediniz..

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