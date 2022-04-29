Canlı I Fenerbahçe - Gaziantep FK (CANLI SKOR) Sarı lacivertliler çıkışını sürdürmek istiyor

GAZİANTEP FK'DA İKİ EKSİK

Güneydoğu ekibi, Fenerbahçe karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Erol Bulut, öğrencilerinin sezonun ilk yarısındaki maçta olduğu gibi yine güçlü rakibe şok yaşatacağına güveniyor. Gaziantep'te bu zorlu karşılaşmada stoper Steven Caulker, sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Orta sahanın önemli isimlerinden Recep Niyaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe maçında oynayamayacak.