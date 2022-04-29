Canlı I Fenerbahçe - Gaziantep FK (CANLI SKOR) Sarı lacivertliler çıkışını sürdürmek istiyor
Ligde çıkış yakalayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı Kadıköy'de ağırlayacak. Fenerbahçe'de Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas ve Kim Min-jae forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kritik maçta kozlarını paylaşacak.
İŞTE F.BAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar A., Tisserand, Ferdi, Zajc, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Serdar D.
Gaziantep FK: Günay, Djibolodji, Ertuğrul, Tosca, Kitsiou, Vetrih, Furkan, Sagal, Maxim, Muhammet, Figueiredo
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FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemeyecek. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Mert Hakan Yandaş'ın maçta takımdaki yerini alması beklenirken, Bright Osayi Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.
5 İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ VAR
Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.
GAZİANTEP FK'DA İKİ EKSİK
Güneydoğu ekibi, Fenerbahçe karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Erol Bulut, öğrencilerinin sezonun ilk yarısındaki maçta olduğu gibi yine güçlü rakibe şok yaşatacağına güveniyor. Gaziantep'te bu zorlu karşılaşmada stoper Steven Caulker, sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Orta sahanın önemli isimlerinden Recep Niyaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe maçında oynayamayacak.
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