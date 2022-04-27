Canlı I Liverpool - Villarreal (CANLI SKOR) Şampiyonlar Ligi'nde final için avantajı kim kapacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool evinde İspanyol temsilcisi Villarreal'i konuk edecek. Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz maçları arasına giren Manchester City - Real Madrid maçı sonrası bu maçın skoru da merak ediliyor. İşte maçın 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kritik maçta Liverpool sahasında Villarreal'i konuk edecek.
LİVERPOOL-VİLLARREAL 11'LERİ:
Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Luis Diaz, Salah, Mane.
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Parejo, Lo Celso, Danjuma.
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DÜN GECE GOL DÜELLOSU YAŞANDI
Dün akşam İngiliz ekibi Manchester City sahasında konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i adeta gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 devirmeyi başardı.
LİVERPOOL AVANTAJ PEŞİNDE
İngiltere Premier Ligi'nde lider Manchester City'i 1 puan gerisinden takip ederek şampiyonluk mücadelesi veren, Kupa 1'de ise çeyrek finalde Portekiz temsilcisi Benfica'yı eleyerek yarı final biletini kapan Liverpool taraftarı önünde rövanş öncesinde avantajlı skor almayı hedefliyor.
VİLLARREAL'DEN SÜRPRİZ
Unai Emery'nin ekibi Villarreal ise bir önceki turlarda İtalyan devi Juventus ile Almanya büyüğü Bayern Münih'i elemenin verdiği özgüvenle Liverpool karşısında da istediği sonucu almayı amaçlıyor.
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