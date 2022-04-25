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Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Altay'ın genç sağ beki Kazımcan Karataş ile anlaşma sağlandı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Altay'ın genç sağ beki Kazımcan Karataş ile anlaşma sağlandı

SPOR
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Trabzonspor’dan Galatasaray’a transfer çalımı! Altay’ın genç sağ beki Kazımcan Karataş ile anlaşma sağlandı

Son dönemde genç kadrosuna genç oyuncuları katan ve bu sene ligde şampiyonluğa sadece bir puan uzakta olan Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan 19 yaşındaki genç sol bek Kazımcan Karataş için Altay'la prensip anlaşmasına vardı.

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