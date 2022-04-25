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Canlı I Beşiktaş - Kasımpaşa (CANLI SKOR) Kartal Avrupa umudunu sürdürmek istiyor

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Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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Canlı I Beşiktaş - Kasımpaşa CANLI SKOR Kartal Avrupa umudunu sürdürmek istiyor

Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Valerien Ismael'in öğrencileri karşılaşmada mutlak galibiyet hedeflerken Avrupa umudunu korumak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edeceği saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Necip, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Ouannes, Spajic, Eren, Hadergjonaj, Donk, Hajradinovic, Doğucan, Fall, Umut, Muleka

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7 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta bugünkü maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 35. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

KARTAL İÇERİDE İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi.

İKİ TAKIM ARASINDA 38. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez karpışacak.İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. Beşiktaş'ın 78 golüne, Paşa 39 golle cevap verdi.

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