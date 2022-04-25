Canlı I Beşiktaş - Kasımpaşa (CANLI SKOR) Kartal Avrupa umudunu sürdürmek istiyor
Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Valerien Ismael'in öğrencileri karşılaşmada mutlak galibiyet hedeflerken Avrupa umudunu korumak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Necip, Rıdvan, Ghezzal, N'Koudou, Batshuayi
Kasımpaşa: Ertuğrul, Ouannes, Spajic, Eren, Hadergjonaj, Donk, Hajradinovic, Doğucan, Fall, Umut, Muleka
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7 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta bugünkü maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 35. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.
KARTAL İÇERİDE İNİŞLİ ÇIKIŞLI
Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi.
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