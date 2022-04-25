Canlı I Beşiktaş - Kasımpaşa (CANLI SKOR) Kartal Avrupa umudunu sürdürmek istiyor

KARTAL İÇERİDE İNİŞLİ ÇIKIŞLI

Beşiktaş, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay'ı 1-0 mağlup etti. Üst üste iki iç saha maçında Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kalan siyahbeyazlı ekip, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi.