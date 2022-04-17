17 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI | Konyaspor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle!

CANLI | Konyaspor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle!

SPOR
Giriş Tarihi: 17.04.2022
ABONE OL
CANLI | Konyaspor Gaziantep FK maçı canlı anlatım izle!

Süper Lig'de heyecan 33. haftasında maçlarıyla devam ederken, Konyaspor ile Gaziantep FK, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA