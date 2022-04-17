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CANLI | Kasımpaşa Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu karşılaşma

SPOR
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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CANLI | Kasımpaşa Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Avrupa potasını kovalayan Adana Demirspor, ligin rahat ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

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